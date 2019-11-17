港股前瞻：國際大鱷謀食大茶飯　散戶宜「提早收爐」

香港亂局未有平息迹象，恒生指數上周累瀉1,324點，創逾3個月最大單周跌幅。有基金經理直言，香港已成為中美博弈籌碼，不少「國際大鱷」對港股虎視眈眈，未來或有顯著波動，建議投資者提早「收爐」。

晉裕集團投資研究部董事總經理林偉雄表示，現時香港處於非常時期，「好多嘢令到個市好唔正常」，「托市」及「沽低」勢力非常大，可以說錯綜複雜。

他又稱，香港基本因素不強，騰訊季績遜預期已令市場氣氛進一步轉差，若美股回調，有機會連累港股下跌，恒指首個支持位為25,500點，而美國感恩節的零售銷情，將是未來一個半月環球股市的重要指標。

他又警告，若中美就簽署首階段貿易協議再度出現變數，將成為淡友「質低」大市誘因，而香港的增長股動力正在轉差，近日價值股的反彈力度亦不強，加上內外博奕，本月投資者不適宜「玩股票」，甚至應該提早「收爐」及「鳴金收兵」，旗下基金現時仍持有很高現金水平。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，儘管香港成為中美博奕「戰場」，但他相信內地會維穩香港的金融市場。他又稱，歐美央行持續「放水」，市場平錢充裕，或可吸引其他資金跟「阿爺」的「順風車」，建議投資者可趁大市調整，低吸中資股，尤其是受惠財政及貨幣政策的「國策股」，如基建股、內房股及內需股等。

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