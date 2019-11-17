大中華金融收購煙草零售網絡　拓貸款融資服務

該公司亦會配發1億股，以結付顧問就收購事項向公司提供諮詢服務的諮詢費。諮詢費將為2,000萬港元，即等於每股0.2港元，較收市價溢價約1%。

新雲聯投資旗下業務主要圍繞經中國煙草專賣局審核通過享有煙草專賣資格的約560萬煙草零售商戶，以煙草渠道為基礎，展開非煙商品電商業務、金融業務(包括小貸業務)、廣告業務等，賦能煙草零售商戶，並輻射、覆蓋至上述煙草零售商戶所觸及的煙民和其背後家庭。截至目前，已有440萬家煙草零售商戶的註冊用戶。

董事會認為，收購事項可藉合併新雲聯投資的業務，將集團的貸款融資服務進一步拓展至中國煙草零售戶市場，提高中國市場份額及地域覆蓋。

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