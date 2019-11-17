樓價UPDATES：麗港城頂層連天台戶796萬沽

社會前景不明朗，個別屋苑依然錄得成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島23A座中層D室，實用面積590方呎，三房套房間隔，座向東北方，以895萬元沽出，呎價15,169元。據了解，原業主於1999年以305萬元入市物業，現易手賬面獲利590萬元，單位20年間升值逾1.9倍。

●利嘉閣余美寶指出，紅磡黃埔花園5期青樺苑1座中層E室，實用面積約503方呎，為兩房間隔，以約860萬元沽出，呎價約17,097元。

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九龍區

●利嘉閣郭麗娟表示，藍田麗港城26座頂層單位，實用面積約517方呎，為兩房間隔，連天台，外望開揚景觀。單位於今年9月開價800萬元，經議價後減價4萬元或約0.5%，日前終以796萬元完成交易，呎價約15,397元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣尚都中層D室，實用面積276方呎，屬開放式單位，座向東北方，享開揚市景，剛以493萬元成交，呎價17,,862元。原業主於2016年8月以381萬元買入單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利112萬元離場，單位期內升值29%。

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新界區

●中原葉浩麟表示，天水圍嘉湖山莊景湖居11座高層D室，實用面積544方呎，三房兩廳間隔，內部企理，擁開揚景觀，新近以583萬元易手，折合實用呎價10,717元。原業主於2006年7月以132萬元買入，持貨逾13年，現沽貨帳面獲利451萬元，單位期內大幅升逾3.4倍。

●祥益地產黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑J座高層1室，實用面積650方呎，獲一名外區上車客垂青，該名買家鍾情該單位內籠附設企理裝修，而且鄰近家人居所，方便照應，加上業主增加議幅，累積減價20萬元，便決定以自由市場價640萬元購入作自住，呎價為9,846元，屬市場價成交。

●祥益地產林偉光表示，屯門豫豐花園1座低層A室，實用面積327方呎，兩房一廳。租客為外區客，鍾情該區鄰近親友居所，方便照應，而且該區環境舒適，加上業主有輕微議價空間，願意再減400元，遂便決定以9,600元「即睇即租」，呎租29.4元。

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