古勝 政治市眼看手勿動
2019年11月18日 00:05
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港股十月未見股災，十一月至今已過一半，恒指較十月底跌逾五百點。藍籌股中，跌幅較大的是香港地產股，新鴻基地產(00016)及九龍倉置業(01997)本月以來股價已同累跌近一成，太古A(00019)、新世界發展(00017)、領展房產基金(00823)及恒基地產(00012)累跌幅度介乎6至8%，反映在香港社會動盪轉趨激烈之下，地產股的不濟表現，或在預視樓市將形成向下趨勢。
本來，政府諗住放寬住宅按揭門檻，既可以回應吓用家置業需求，又可以托吓樓價，老古本來都諗住有轉炒吓。點知香港政局一天比一天敗壞，經已去到一個難以想像的地步，嚴重打擊投資信心。如今香港地一個普通中小型單位都索價一千幾百萬元，如此亂世只有人想沽樓而沒有太多人會急住買樓，所以政府個如意算盤似乎打唔響。
在資產價格前景受壓之下，地產股估值更加沽壓。年底前社會無法安定下來的話，不排除地產股的重估潮會加劇，見唔對路，大家要知所進退，到止蝕位就要手起刀落，咪諗住坐番上去，皆因呢個無能政府太不可靠，展望明年經濟沒有最差只有更差，樓市下跌周期一旦確認，呢次調整真的不知要持多久。
反觀今個月以來，錄得升幅的藍籌股得七隻，最大升幅的係中國海外(00688)及石藥集團(01093)，但累計升幅都係講緊得3%。展望末來兩周，港股仍要視乎區議會選舉會否如期舉行，政治市真係好難估，老古建議暫時忍手，無謂博！
講到石藥，公司將於今日公布季度業績，若報佳音，股價有機會再嘗試突破52周高位21.65元，惟若呢轉未能再度突破，建議有貨可以趁高減磅，畢竟十月中以來累積了三成，顯著跑贏大市了。過了季績，消息面暫告一段落，股價料會進行整固，有利潤都係沽貨袋袋平安最實際！
東方產經專欄作者 古勝
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