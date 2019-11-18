沈振盈　壞因素發酵港股續尋底

本欄過去兩星期不斷強調，十一月八日「立冬」之後，股市會出現顯著的跌勢。而自十一月七日的高位計，恒指至今已下跌逾1,600點，皆因局勢有變，本月初的升幅，亦已完全「打回原形」。

主要的原因，是中美貿易戰升級，早前所說的協議遲遲未能落實，兼且有「反枱」的迹象。而根據媒體報道，若然今次雙方短期內未能達成協議，特朗普將會再次向進口中國商品加徵關稅。另一方面，香港的政治局勢再趨緊張，衝突繼續升溫，令到港股進一步出現沽壓。

港股的走勢確實令人憂慮，技術上已接連下破了250天及50天移動平均線。雖然上周恒指仍能險守得住26,200點水平，惟反彈的力度卻有限，於26,500水平已現阻力。若然周末期間各利淡因素稍有差池，勢必令恒指出現裂口式下跌，到時指數就要進一步向下尋底．下一個支持位的將會逼近25,400點，最壞的情況有機會下試全年低位。

本周每日的股市走勢預測：

周一（己未日）：天干地支皆屬土，全土之局，即市反覆為主

周二（庚申日）：天干地支皆屬金，全金之局，市況顯著下跌

周三（辛酉日）：天干地支皆屬金，全金之局，跌勢持續

周四（壬戌日）：天干屬水地支屬土，土剋水之局，略為喘定

周五（癸亥日）：天干地支皆屬水，全水之局，再現跌勢

訊匯證券行政總裁沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

－－－－－－