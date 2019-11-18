御峰理財　中國通縮風險升溫?

雖然近期中國公布的十月消費者物價指數(CPI)高於預期達3.8%，是自二0一二年一月以來最高，但市場上不少專家警告中國要注意的不單是通脹風險，相反，通縮風險更加不容忽視。

何解？現時內地CPI主要受食品價格大幅上升所帶動，十月按年升幅加速至15.5%，特別是豬肉價格按年增幅更高達101.3%，預期在今季或明年初價格仍然高企，對普羅大眾及餐飲業經營者造成不少負擔。但若扣取食品及能源後的核心CPI漲幅僅維持在1.5%，是連續第十四個月低於2%水平，遠低於中國2.5至3%目標價格水平，甚至低於普遍發達國家的2%通脹目標。

另一方面，生產物價指數（PPI）一般比CPI更能反映整體通脹走勢。中國十月PPI按年跌幅進一步擴闊至1.6%，顯示內需疲弱對生產價格造成龐大壓力。

同時，作為世界工廠及出口大國的中國，出口產品價格下跌將影響全球價格，其他地區企業可能不得不降價以維持競爭力。因此，中國出現通縮的影響將可能波及全球。假如通縮情況持續並影響至各行各業，將令內地企業盈利下挫、並可能影響投資及就業、甚至令國債、企業債規模變相擴大、銀行壞帳率上升及在嚴重的情況下甚至可導致經濟蕭條等，這亦是為何通縮被各國央行視為洪水猛獸的原因。

現時，中國CPI及PPI出現背馳無疑將加大內地政府要穩經濟的難度；而為了預防出現持續通縮，央行於上週出乎意料地下調一年期中期借貸（MLF）中標利率五個點子，向市場釋放貨幣政策將保持寬鬆的信號，但成效是否顯著，投資者仍須拭目以待。

最後，投資者當然最關心的問題當然是那些資產在出現滯漲或通縮的情況下表現較好?根據傳統經驗，在持續滯漲或通縮期間，股票的表現一般較差，參考日本於1991-2000年的低通脹或通縮年代，雖然日經指數期間有上有落，但整體平均年回報率是-4.9%，而一般來說防守性或高息類股票表現較好。同樣，房地產及商品在通縮時表現亦較差，相反，國債及投資級別債券則有較佳表現。當然，持有現金或投資存款證及貨幣基金亦是其中一個選項，風險較低但同時回報亦較低。無論如何，對投資者而言，我們認為投資分散仍是最佳的長遠投資策略。

御峰理財研究部

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