【專訪】恒指成分股玩法或變　投資者宜洞悉先機

阿里巴巴落實來港「第二上市」，恒生指數公司行政總裁關永盛表示，最快今年底或明年初公布有關「同股不同權」(WVR)股份是否納入恒生指數的諮詢文件，預期屆時會一併處理是否有需要將WVR股份納入國企指數，以及應否容許「第二上市」的WVR股份納入相關指數。

現時恒指及國指成分股不容許在港「第二上市」的公司，關永盛接受《東網》訪問時表示，正草擬有關諮詢文件，將會仔細研究各種不同方案。考慮到「同股不同權」與「第二上市」是有關連，預期諮詢文件很大機會一併處理有關事宜。

去年恒指公司已完成檢討，讓第一及第二上市的大中華WVR公司納入恒生綜合指數的選股範圍，但檢討並未包括恒指公司的旗艦指數，即恒指及國指。

他表示，恒生綜合指數的檢討較為簡單，同時理解到市場對WVR股份納入綜合指數，未必與納入恒指看法一樣，故檢討分開進行。

【WVR或吸引資金炒作】

問及現時恒指公司宣布會就WVR股份是否納入恒指諮詢市場意見，是否因為有大型WVR股份(即阿里巴巴)即將在港上市？他說一直有留意市場發展，目前市場上已有兩隻WVR股份，預期陸續有來。

他表示，這類股份的市值規模大，市場亦非常關注，加上自上次檢討已經過一年多時間，投資者已開始熟習及認識WVR股份，認為現時是合適時候諮詢，希望能有系統地收集市場人士意見，讓市場清晰WVR股份是否符合恒指選股範圍。

關永盛透露，希望於明年第一季完成有關諮詢，5月公布諮詢總結。問及會否最快於明年上半年落實？他沒有正面回應，只表示如市場認為有需要將WVR股份納入，屆時會公布納入的時間表。

【金融股恐有變數】

另外，是次恒指的諮詢亦會研究金融股所佔比重。他指出，現時恒指共有11隻金融股，個別金融股的市值大，令金融股佔恒指比重近五成。「到底比重多少才合適或合乎比例，會作出研究。」

至於會否降低金融股在恒指的比重？他說：「(諮詢後)市場可能覺得冇問題，用市值計算係咁，又或者覺得行業比重的確需要平衡一些，故需要待收集意見後才有決定。如屬後者，技術上指數公司會有很多種不同的做法。」

【是時候發掘生物科技股】

此外，恒指公司亦研究應否將未有收入的生物科技公司納入恒生綜合指數，他說這類股份的性質較為不同，同創投(VC)相若，波幅亦較大，正研究能否列出合適的條件及準則，讓這些公司加入恒生綜合指數，但認為需要更多時間進行研究，故未有時間表。

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