三生製藥就多種癌症的創新單克隆抗體訂合作協議
2019年11月18日 07:28
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中國生物製藥(01530)公布，與Verseau Therapeutics Inc.(Verseau)公布，根據雙方研發和商業化治療多種癌症的創新單克隆抗體的合作協議，已選取PSGL-1靶點的單克隆抗體VTX-0811作為第一個授權產品。PSGL-1作為全球創新的免疫治療新靶點，能夠引起巨噬細胞重編程並激發協同抗腫瘤反應。集團旗下三生國健藥業(上海)將負責VTX-0811在內地、台灣、香港及澳門的開發和商業化。
通過靶向腫瘤相關巨噬細胞上高表達的粘附分子PSGL-1，VTX-0811將巨噬細胞重新編程為促炎狀態，激活T細胞並吸引其他免疫細胞協同產生強大的抗腫瘤效應。在對PD-1有響應和無響應的腫瘤中，Verseau的PSGL-1抗體均表現出比當前免疫治療更強的炎症反應。PSGL-1是Verseau巨噬細胞檢查點調節劑管線中的第一個進入開發階段的靶標。Verseau的巨噬細胞檢查點調節劑能夠根據疾病情況將巨噬細胞重新編程，使其更具致炎症性或耐受性。
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