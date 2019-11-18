三生製藥就多種癌症的創新單克隆抗體訂合作協議

通過靶向腫瘤相關巨噬細胞上高表達的粘附分子PSGL-1，VTX-0811將巨噬細胞重新編程為促炎狀態，激活T細胞並吸引其他免疫細胞協同產生強大的抗腫瘤效應。在對PD-1有響應和無響應的腫瘤中，Verseau的PSGL-1抗體均表現出比當前免疫治療更強的炎症反應。PSGL-1是Verseau巨噬細胞檢查點調節劑管線中的第一個進入開發階段的靶標。Verseau的巨噬細胞檢查點調節劑能夠根據疾病情況將巨噬細胞重新編程，使其更具致炎症性或耐受性。

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