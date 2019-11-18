【市前重點睇】美匯跌穿98 油價上揚
2019年11月18日 08:00
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●中美貿易談判代表上周六(16日)通電話，就第一階段協議的核心關切進行「建設性」的討論，美國商務部長羅斯稱兩國「極有可能」達成貿易協議。
●傳美國準備再次延長對華為的「臨時許可證」，允許美國公司繼續與華為開展業務。
●美匯指數跌至97.96，離岸人民幣(CNH)升至7.012，港匯高企7.8267，日圓兌美元跌至108.71，歐元升上1.1053，英鎊漲至1.2919。金價處1,469美元。布油高企63.35美元，紐油撲58美元。道指期貨窄幅上落。
●美股三大指數齊創收市新高。道指上周五(15日)收報28,004點，升222點或0.8%，突破二萬八大關；標指收報3,120點，升23點或0.77%；納指收報8,540點，升61點或0.73%。 https://bit.ly/2pqVJwh
●美國10月份零售銷售升0.3%，好過預期的0.2%增幅，並扭轉9月份跌0.3%的劣勢。不過，期內扣除汽車的銷售增長只升0.2%，遜預期的0.4%升幅。
●美國10年期國債孳息率升1.21點子，報1.8308厘。
●港股ADR指數上周五收報26,382點，升56點。
●即月恒生指數夜期上周五收報26,382點，升102點，高水55點，成交14,680張。
●紐約期金上周五收報每安士1,468.5美元，跌4.9美元或0.3%。
●紐約期油上周五收報每桶57.72美元，升0.95美元或1.67%；布蘭特芾油收報每桶63.3美元，升1.02美元或1.64%。
●英國富時100指數上周五收報7,302點，升10點或0.14%；法國CAC指數收報5,939點，升38點或0.65%；德國DAX指數收報13,241點，升61點或0.47%。 https://bit.ly/2OeK2RC
●估值達13萬億！沙特阿美披露招股詳情，12月5日定價。 https://bit.ly/2XlWW4A
●中國人民銀行發布第三季貨幣政策執行報告，指出將「加強逆周期調節」，以妥善應對經濟下行壓力，同時需警惕通脹預期發散。
●【專訪】恒指成分股玩法或變，投資者宜洞悉先機。 https://bit.ly/32RSewx
●【急速惡化】港第三季經濟收縮2.9%，料全年為負1.3%。 https://bit.ly/33WQNOS
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