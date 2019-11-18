【市前重點睇】美匯跌穿98　油價上揚

●中美貿易談判代表上周六(16日)通電話，就第一階段協議的核心關切進行「建設性」的討論，美國商務部長羅斯稱兩國「極有可能」達成貿易協議。

●傳美國準備再次延長對華為的「臨時許可證」，允許美國公司繼續與華為開展業務。

●美匯指數跌至97.96，離岸人民幣(CNH)升至7.012，港匯高企7.8267，日圓兌美元跌至108.71，歐元升上1.1053，英鎊漲至1.2919。金價處1,469美元。布油高企63.35美元，紐油撲58美元。道指期貨窄幅上落。

●美國10月份零售銷售升0.3%，好過預期的0.2%增幅，並扭轉9月份跌0.3%的劣勢。不過，期內扣除汽車的銷售增長只升0.2%，遜預期的0.4%升幅。

●美國10年期國債孳息率升1.21點子，報1.8308厘。

●港股ADR指數上周五收報26,382點，升56點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,382點，升102點，高水55點，成交14,680張。

●紐約期金上周五收報每安士1,468.5美元，跌4.9美元或0.3%。

●紐約期油上周五收報每桶57.72美元，升0.95美元或1.67%；布蘭特芾油收報每桶63.3美元，升1.02美元或1.64%。

●中國人民銀行發布第三季貨幣政策執行報告，指出將「加強逆周期調節」，以妥善應對經濟下行壓力，同時需警惕通脹預期發散。

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