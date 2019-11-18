【股民熱話】中國經濟失速　中資股頂到幾耐？

中國經濟三大動能齊齊失速？官方數據顯示，10月工業增加值、固定投資和消費品零售表現均遜預期，預視第四季經濟增長持續放緩，明年的展望更不容樂觀。港股中，中資股估值隨時要面臨新一輪重估潮，投資者宜注意風險。

內地統計局公布，10月份規模以上工業增加值按年增長4.7%，遜預期的升5.4%，前值則升5.8%。另10月中國社會消費品零售總額按年名義增長7.2%(扣除價格因素實際增長4.9%，以下除特殊說明外均為名義增長)，增速遜市場預期，亦為六個月新低。

此外，今年首十個月全國固定資產投資(不含農戶)按年增長5.2%，增速較1至9月份回落0.2個百分點，單計10月份的增幅為0.4%，亦為有紀錄以來新低。

睇見中國經濟三大引擎表現全部遜預期，反映整體經濟面愈益嚴重。挨年近晚，對消費、企業投資及就業市場的負面影響，投資市場或會率先反映相關的風險。

中資股中，內銀股現價普遍尚處於今年初水平，但今年以來中國經濟增長放緩，企業經營困難，債務違約不絕於耳，而官方又施行政策要內銀加強對中小微企的貸款支持，變相令銀行為着滿足政策任務，難以實施有效的風險管理。

另一方面，明年中國將加大開放金融市場，外資對銀行、證券等金融機構的持股限制獲放寬，勢必加劇競爭。在行業競爭環境正醞釀巨變下，投資者宜盡快檢討對內銀股的投資，別因為坐收幾厘息而疏於防範，莫視風險。

除了內銀股之外，內房股亦是一個潛在風險的爆發點。尤其是，明年將有逾兩萬億美元人民幣地方債到期，按年大增逾五成。舊債到期，新債難冚，地方政府和企業都面臨巨大的債務風險。過去無論係內銀抑或地方政府財政，都高度依賴房地產相關的貸款和土地收入來支持。雖然話，中央一開印鈔機，內房泡沫就可以延續，但泡沫終歸是泡沫，「拖」字訣解決不了問題，只會令問題惡化至不能收拾的地步。

講到尾，大家要接受中國經濟增降速的新常態，即使中美能簽訂中期貿易談協議，只是暫時避免情況再急速惡化，各大主要經濟範疇增速放緩的問題依舊存在，與經濟周期連繫度高的中資股，還是要格外小心。

東方產經專欄作者錢修

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