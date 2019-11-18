民眾金融科技預期半年業績續虧損

期內，錄得虧損淨額乃主要由於極具挑戰的市場環境影響借款人還款，導致作出應收貸款之減值虧損撥備約2.53億元(去年約為12.02億元)；於自今年上半年起就公司貸款融資及可換股債務工具被指控違約及交叉違約之事件後，產生額外融資成本導致錄得融資成本約3.86億元(去年約為1.71億元)；及極具挑戰的市場環境增加信貸風險，導致作出保理應收款項之減值撥備約4,200萬(去年約撥回10萬元)。

於9月底集團的非上市理財產品本金金額約為8.6億元人民幣(約9.44億港元)，而商譽成本約為6.61億元。

此外，公司另公布，集團透過其於納斯達克上市的間接非全資附屬Wins Finance Holdings Inc.，持有若干位於中國之金融機構所管理之若干理財產品，其中一項產品應於10月23日到期，剩餘未償還本金金額為5.8億元人民幣(約6.47億港元)於目前仍未被贖回。如Wins Finance所告知，目前相關金融機構無法贖回該產品，且Wins Finance正與相關金融機構討論該產品之贖回事項。Wins Finance管理層尚未向集團提供財務資料，如預期可收回金額及預期贖回該產品之時間。

公司預期，該產品之可回收性存在不確定性。倘公司於11月底前仍無法收到有關財務資料，則可能無法於11月底前刊發集團截至9月底止6個月之中期業績。董事會已成立一個由叶燁、楊浩英和安東組成之委員會並將考慮聘請外部獨立專業人士，以調查該等產品相關事務，包括但不限於該等產品之贖回狀況及條款。

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