【專家點評】睇好智能家居生態圈　留意呢隻股…

集團主要生產及銷售彩色電視機、智能影音及智能家居產品，為全球電視機行業的領先企業之一。早前公布上半年業績，營業額227.2億港元，同比增長8%。受惠於產品結構改善，毛利率同比升1.1個百分點至16.4%。集團持續推動降本增效，費用率為12.7%。

得益於整體效率提高、海外及互聯網業務快速增長，集團盈利能力大幅提升，除稅後淨利潤為13.7億元，同比增長139.8%。經營性淨利潤（扣除一次性非經營性收益後歸母淨利潤）為5.5億元，較去年同期4.2億元，增長32.9%；每股基本盈利為60.01港仙，扣除一次性非經營性收益後每股基本盈利為24.41港仙。

在全球電視機整體銷售量再創新高，達1,553萬台，同比增長17.9%，電視機出貨量市佔率達14.3%，排名全球前二；其中TCL品牌電視機銷售量達1,031萬台，同比增長33.1%，品牌在全球的競爭優勢進一步顯現。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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