港股升幅擴大　騰訊漲近2%　地產股急彈

港股高開過百點後升幅擴大，恒生指數飆361點，高見26,688點，重上50天線(26,654點)。國企指數升過百點，主板成交220億港元。

地產股大反撲，九龍倉置業飆3.2%；新鴻基地產升3%；新世界發展及恒基地產升2.5%及2.4%，是表現最佳幾隻藍籌。

重磅股升幅擴大，友邦保險漲2.3%；騰訊升1.9%，兩股已合共貢獻恒指110點。香港交易所升2%；滙豐控股升1.3%；工商銀行及建設銀行升1.6%及0.6%。

之前炒分拆的金山軟件先升後跌，股價逼近20元回吐，曾倒跌逾半成，低見17.68元。

【09:20】友邦內銀領漲 手機設備股做好

美股道指上周五突破二萬八大關，港股開市做好，恒生指數升115點或0.44%，報26,442點；國企指數高開50點或0.49%，報10,475點。

友邦保險升近1%；工商銀行及建設銀行升1.1%及0.6%；騰訊升0.6%，合共貢獻恒指67點。滙豐控股及中國平安升0.1%及0.2%；中國移動靠穩。

傳美國再延長對華為的禁制令，瑞聲科技升2.1%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升1.3%；比亞迪電子升2.5%。

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