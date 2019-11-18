A股快報：滬綜指曾見2900點 金融及油股有支持

滬深股市轉升，滬綜指一度重上2,900點關，最新升6點或0.2%，報2,897點；深成指升27點或0.2%，至9,675點；創業板指數微升1點或0.09%，報1,676點。

板塊方面，次新股仍領飆5%，金融及石油股抽升1%；而釀酒股跌0.4%，船舶製造股領跌0.7%。

券商股向好，國金証券、海通証券及招商証券全線升1%。

寶豐能源漲逾6%，公司控股股東擬增持股份。

【09:26】A股快報：大市偏軟 金融及地產股弱

內地股市向下走，滬綜指低開1點或0.06%，報2,889點；深成指低開12點或0.13%，至9,635點；創業板指數低開3點或0.19%，報1,671點。

板塊方面，船舶製造股跌0.3%，有色金屬股跌0.2%，金融及地產股偏軟；而次新股則領飆5%。

股東減持股份拖累公司股價，任子行低開5%，公司2名股東計劃合共減持不超過總股本6%。誠邁科技低開4%，公司股東Scentshill Capital I擬減持不逾6%股權；股東Scentshill Capital II擬減持不超過1.04%股份。

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