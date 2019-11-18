魚缸通：散戶現金認購阿里巴巴
2019年11月18日 09:48
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恒指周一早間升超過200點，不過散戶入市意欲依然較差，只肯以小量資金認購新股和短炒個股。
致富證券大埔分行經理Gordon表示，現時投資氣氛負面，散戶持現金比例超過一半，對於現正招股的阿里巴巴(09988)，他們多數選擇以現金認購一手，純看運氣是否能抽中。觀望氣氛濃厚，散戶寧願待阿里上市後表現如何才作部署。
而他認為投資者不用太擔心阿里的股價表現，因股份獲納入指數是遲早問題，而集團在電子商貿和雲計算範疇較強，屬市場追捧的主題。
他續指，個別散戶亦有短炒其他股份，例如上市不久的半新股中國抗體(03681)，以7.6港元定價，上市後低位見4.25元，於5元之下買入博反彈。
另外，周一早間最多升超過六成的英皇文化產業(00491)，亦見散戶追入，博賺10格、8格短炒一轉。
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