魚缸通：散戶現金認購阿里巴巴

恒指周一早間升超過200點，不過散戶入市意欲依然較差，只肯以小量資金認購新股和短炒個股。

而他認為投資者不用太擔心阿里的股價表現，因股份獲納入指數是遲早問題，而集團在電子商貿和雲計算範疇較強，屬市場追捧的主題。

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