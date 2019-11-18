傳LINE私有化後合併　孫正義擬打造日版「阿里巴巴」

外媒報道，社交通訊軟件LINE擬私有化，再與前稱為雅虎日本的Z HOLDINGS進行合併，目前於11月內達成合併的基本協議，以增強人工智能領域的競爭力，突破中美兩國互聯網業務在亞洲的壟斷。

據悉，持有Z HOLDINGS逾4成股權的日本軟銀(Soft Bank)，聯同LINE的母公司南韓NAVER，分別出資1,700億日圓，以每股5,200日圓的收購要約將LINE私有化。

其後Z HOLDINGS與LINE擬於2020年10月合併。惟私有化要約的最終價格仍在洽談中，諒解備忘錄不具有約束力。作為合併方案，軟銀及Naver各出資50%成立合資公司，成為持有Z HOLDINGS約7成股權的母公司，LINE和雅虎日本成為Z HOLDINGS旗下100%持股子公司。Z HOLDINGS將保留約3成的一般股東，繼續上市。

消息指出，軟銀集團創辦人孫正義一直對LINE有興趣，是次的合併建議亦是由Z HOLDINGS主動向NAVER提出。軟銀集團高層透露，孫試圖以Z HOLDINGS為核心，在日本打造一個「阿里巴巴」。

在日本上市的LINE、Z HOLDINGS及軟銀，升別漲1%至5%；在南韓掛牌的NAVER亦曾升逾3%。

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