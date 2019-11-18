港股格局：李偉傑料短線阻力位27000點
2019年11月18日 10:05
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿易談判仍在進行當中，向市場釋出正面信號。不過，香港經濟面對下行壓力，港股走勢仍然疲弱，料短線維持整固格局為主，恒指於27,000點水平已有一定阻力。他補充，除非中美可達成協議，大市才有機會再挑戰近期高位約兩萬八關，下方支持則在上升軌底部約25,900點水平，建議炒股唔炒市策略，留意有業績或好消息支持的題材性股份。
國際能源署(IEA)公布，第三季全球石油需求平均每天增加110萬桶，較次季的增速多一倍以上，支持國際油價反彈。李認為，中國海洋石油(00883)與油價走勢相對緊貼，但股價反覆走弱，反彈幅度未必太多，若能上試上周高位約12.7元，可考慮趁高獲利。
李又指，石藥集團(01093)即將公布第三季業績，雖然醫藥股受「帶量採購」政策影響，但集團過去數月時有藥品批核或者收購消息，長遠業務仍有憧憬空間。石藥早前已交出一份不錯的中期成績表，近期股價主要在高位整固，短線宜觀望第三季業績表現再作部署。若差過市場預期，股價於高位或有調整壓力，但如果有驚喜，屆時可再吼位上車。
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