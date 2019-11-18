港股格局：李偉傑料短線阻力位27000點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美貿易談判仍在進行當中，向市場釋出正面信號。不過，香港經濟面對下行壓力，港股走勢仍然疲弱，料短線維持整固格局為主，恒指於27,000點水平已有一定阻力。他補充，除非中美可達成協議，大市才有機會再挑戰近期高位約兩萬八關，下方支持則在上升軌底部約25,900點水平，建議炒股唔炒市策略，留意有業績或好消息支持的題材性股份。

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