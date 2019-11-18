花旗：香港第四季GDP料收縮3%　全年負增長1.3%

花旗發布最新報告，指由於商業活動指標下降，下調香港第四季度本地生產總值(GDP)預測至收縮3%，全年收縮1.3%。同時將2020年香港GDP增長預測下調至0.7%，主因是旅遊業的恢復需時，同時全球貿易交易量或持續疲弱。

該行指，抗議活動帶來的破壞將影響復甦，本地消費要取決於不同資產表現對財富淨影響，以及失業情況，預計香港政府將推出更多財政措施。

另外，投行富瑞(Jefferies)最新報告指，持續的社會動盪，預計香港經濟衰退將持續到明年，聖誕節的數據恐進一步惡化，看淡港股。

政府在本月中發表《2019年第三季經濟報告》及公布第三季度經濟情況及本地生產總值和物價最新預測，第三季本港經濟收縮2.9%，錄得自2009年「環球經濟大衰退」以來首次按年跌幅，而經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季顯著下跌3.2%，顯示經濟已經步入衰退。而全年實質本地生產總值增長預測，由8月覆檢時的0至1%，下調至負1.3%，為2009年以來首次出現年度跌幅。

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