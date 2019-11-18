調查：香港中小企營商環境排第二　勞工市場靈活度稱霸

裕利安宜公布中小企營商環境指數，全球13個經濟體評選中，香港緊隨加拿大排名第二，新加坡排行第五，與美國及荷蘭一同位列指數首五名。

香港在報告中評級為「優秀」，其主要是受惠於簡便的手續、高靈活度的勞工市場以及相對利好的稅制。其中，勞工市場靈活度更位列指數中各經濟體之首。再者，利好的稅制(中小企享有8.25%的稅率，而一般企業的稅率為16.5%)亦有助激勵中小企在港營商。

另一方面，借貸及競爭環境對香港中小企帶來一定的壓力。尤其前者，香港在指數中排名為第六最差的經濟體。這是主要由於香港借貸成本相對較高，儘管在技術性衰退及社會環境持續不穩定的情況下，滙豐銀行及渣打銀行早前已分別將最優惠利率下調0.125厘至5厘及5.25厘。

新加坡方面，該地手續簡便及勞工市場靈活，尤其前者位居13個經濟體中之首。雖然借貸成本為各經濟體中最高，新加坡的中小企在信用評分及借貸申請受拒相對較低的情況下得到一定的支持。

在歐洲國家方面，英國、德國及法國中小企面對的營商環境相對較差。稅制是英德兩國中小企面對的最大障礙，而法國中小企則備受勞工市場靈活度低以及手續繁複等問題困擾。

上述指數主要根據6個範疇評估13個經濟體內中小企的營商環境，包括手續繁複水平、稅制、勞工市場靈活度、借貸環境、出口機遇以及競爭環境。

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