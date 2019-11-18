港股格局：黃偉豪籲趁反彈減磅

恒指周一早間彈升逾300點，不過專家認為投資者未可掉以輕心。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，美股上周破頂、恒指上周跌勢過急，都有助恒指周一早間的反彈。再者，人民銀行周一進行的逆回購操作，把中標利率下調5個基點，是逾4年來首次，出乎市場意料之外，引起會否進一步減息或放水的憧憬，有利港股氣氛轉好。

惟他提醒，中美貿易協議還未有確實消息、香港問題持續，相信港股短期仍會跑輸其他股市，投資者不宜放低戒心。倘若恒指未能企穩50天線(26,652點)，後市反覆回落機會仍大，26,000點會是短期支持位。

他續稱，持重貨的投資者宜趁每次反彈減磅，首先要減本地股，若中資股如內需板塊可受惠政策，則可看高一線，只是要小心估值過高問題。

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