【專家點評】美團長短線均具值博率
2019年11月18日 10:30
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港股持續走弱，並接連失守幾個支持位，上周五日內走勢的疲態更為明顯，全日股價拾級而下，尾市更曾倒跌。此外，其他技術指標如MACD亦已由正轉負，對上一次恒指MACD由正轉負為9月，當時指數由26,564點，下跌至10月10日的低位25,521點，點數幅度為1,043點。在此情況下，投資者宜更為審慎。
美團點評(03690)由9月份的70多元水平，輾轉升至近日之90元以上水平，早前更曾觸及元100的位置，在此水平出現技術性整固亦屬正常。不過，美團的股價仍值得持續看好，不論是短線及中線加油一定值博率，問題只是策略如何部署。
內地手機應用程式點餐方興未艾，據國家統計局的資料，今年首十個月，全國餐飲收入按年增長9.4%。然而，同期全國網上零售額，按年增長了16.4%，當中，餐飲類商品網上零售額增長了34.8%，反映透過手機點餐已成為愈來愈多人的生活習慣。
美團公布季績在即，公司上半年營業額增長近六成，虧損亦都大幅收窄逾九成，近日見不少大手資金偷步進場。投資者可在績前先下一注，止蝕參考可定於85元。業績公布後，有勢再行加注，即使業績未如理想，只要股價不穿90元，中線而言仍可繼續憧憬其進身紅底股。
觀乎過去幾個月之走勢，美團股價應有餘未盡，投資者可用動態上移止蝕的策略，持續跟進。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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