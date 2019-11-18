【專家點評】在低迷市況中如何自處？

最近一周A股震蕩下跌，由於經濟與金融數據全線下滑且低於預期，市場氣氛轉向悲觀。深證、中小板、創業板、上證、滬深300與上證50全線收跌。除了白酒與啤酒、醫療保健、半導體、電子製造服務等極少個行業維持上漲外，多數行業下跌。新股首日破發的迹象出現，顯示市場對經濟與市場前景的憂慮。市場擁抱具有成長性的消費、科技、醫療板塊相對強勢，跟宏觀相關度高的板塊跌幅較為明顯。

市場消息方面，目前市場對炒作邏輯是滯脹的預期與新經濟動能。之前市場一直預期中國逆周期調控利於經濟企穩與貨幣政策維持寬鬆的。然而，10月份經濟數據全線下滑且差於預期，金融各項指標亦全線下滑且差於預期，最令人擔憂的通脹數據CPI超過3%，且市場預期未來CPI可能達到5%。這一數據組合令市場擔憂中國進入「滯脹」，這對投資配置是最大的利空。儘管經濟學家對通脹判斷是結構性、短期與非貨幣的，不會導致全面通脹，但是多數投資者對短期的通脹擔憂短時間內難以紓緩。

同時，面對高通脹預期，央行的貨幣政策是難以執行寬鬆的貨幣政策，降準降息的預期在降溫，這打擊市場做多的情緒。這一輪通脹主要是由於豬肉出現缺口而導致的，豬肉是可貿易品，可以通過大規模進口緩和。中國政府日前發公告進口美國禽肉來平抑肉價。豬肉屬於蛋白質類，可以通過牛、羊、禽、魚等肉類進行替代。值得一提的是，中國過去兩年針對貧困地區扶貧與農村扶貧，以農產品項目為主。這一波農產品價格上漲，這些地區成為受益者。這也為企業業務下沉到二、三、四、五線城市提供機遇。

另外，經濟新動能在於內需與創新，目前市場最大的確定性是醫療與高科技的國產化替代。人口高齡化與醫療改革給醫療行業的龍頭企業帶來機會顯現。高科技技術主要是國家大基金與社會資金合力推動替代化，大量資源的投入未來產生成果的概率大。值得一提的是，中國新一代的企業家多數是有科研成果或高學歷的人才，整體實力較強。國家大力發展多層次的資本市場，尤其是科創板，給新一代企業家帶來機會。

綜合來說，滯脹的宏觀面擔憂難以消退，市場缺乏整體做多行情。投資機會在於經濟新動能所帶來的投資機會。維持A股結構性行情持續判斷，繼續建議關注有業績支撐的消費、醫藥以及科技股的成長龍頭股。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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