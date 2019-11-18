【即市分析】中海物業候調整吸納

大行匯豐研究報告指，內地物管股與內房有分道揚鑣的趨勢，皆因前者在中美貿易衝突及內地經濟放緩下的防守性更高，維持正面看法，估計主要物管公司在2019至2020年間盈利年均複合增長達30%，高於不同MSCI板塊的年均複合增長16%水平，維持「買入」評級，目標價睇5元。

事實上，中海物業業績表現確不俗，受惠管理面積增加及增值服務業務帶動，在高基數下仍錄得增長，截至6月30日止的半年業績收入24億元，按年升25.9%，錄純利2.48億元，按年升12.7%。

走勢上，中海物業早前見新高5.03元，其後升幅收窄收報4.9元，其技術指標來看，14日RSI見67，MACD目前兩條線糾纏，10日線及20日線差距縮窄，且昨日創新高未見成交配合，反映5元存阻力，短線可待調整回試4.5至4.7元水平承接，再作考慮。

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