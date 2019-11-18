港股格局：麥嘉嘉睇好內銀及券商板塊
2019年11月18日 11:17
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港股周一早間反彈，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指出，恒指上周累積較大跌幅，因而出現技術反彈，但相信港股短線仍維持區間內上落，高位和低位分別是27,000點和26,200點。
她表示，人民銀行連續15日停逆回購後，周一進行1,800億元人民幣逆回購操作，且中標利率下調5個基點，反映在內地資金開始緊絀下，中央傾向略為放鬆貨幣政策，相信可支撐中資券商股和內銀股的走勢表現。
另一邊廂，本地地產股和收租股因香港政治因素未完全消除，預期反彈力度會受限制，可考慮趁反彈減磅。
至於阿里巴巴(09988)正在公開招股，她認為投資者可作現金認購，借孖展因息率成本較高不太建議，並預期阿里首日表現會受在美國上市的股份表現影響。她中長線看好阿里，指其盈利增長預期理想，加上在港上市一段時間後料北水也可經港股通買賣，相信市場短期焦點離不開該股。
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