港元拆息︰1個月期降至2.68厘
2019年11月18日 11:29
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.96厘；1星期報3.12厘；與樓按相關的1個月降至2.68厘；3個月期升至2.53厘。
18/11/2019
隔夜 1.96941厘
1星期 3.12821厘
2星期 3.07393厘
1個月 2.68500厘
2個月 2.64881厘
3個月 2.53220厘
6個月 2.40071厘
12個月 2.41036厘
15/11/2019
隔夜 2.05286厘
1星期 3.10286厘
2星期 3.18643厘
1個月 2.70786厘
2個月 2.61000厘
3個月 2.48393厘
6個月 2.38464厘
12個月 2.40143厘
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