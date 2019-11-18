港元拆息︰1個月期降至2.68厘

2019年11月18日 11:29
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至1.96厘；1星期報3.12厘；與樓按相關的1個月降至2.68厘；3個月期升至2.53厘。
    18/11/2019
    隔夜 1.96941厘
    1星期 3.12821厘
    2星期 3.07393厘
    1個月 2.68500厘
    2個月 2.64881厘
    3個月 2.53220厘
    6個月 2.40071厘
    12個月 2.41036厘
    15/11/2019
    隔夜 2.05286厘
    1星期 3.10286厘
    2星期 3.18643厘
    1個月 2.70786厘
    2個月 2.61000厘
    3個月 2.48393厘
    6個月 2.38464厘
    12個月 2.40143厘
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