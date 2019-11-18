【瑞通推介】石藥好淡爭持　購沽證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬中美貿易談判或有好消息公布，刺激道指上周五(15日)突破二萬八大關，收報28,004點，升222點或0.8%，創收市新高。

恒指上周五收報26,326點，升2點。上周累挫逾1,300點，創8月初以來最大單周跌幅。周一(18日)早段恒指反彈，重返26,600點之上。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾730萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,300萬元，反映投資者傾向減持觀望。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評周四(21日)公布季績，股價上周五午市發力，抽升逾3.3%收市，報96.85元。該股近日獲北水追捧，股價大致沿着20天線而上，本月初最高曾見過100元，其後於90元關口上爭持，周一早段於97元附近上落，未見明顯方向。上周五有約3.5億元北水經港股通淨買入美團。輪證資金流方面，上周五有近950萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾310萬元淨流入。

百威亞太上周五最多升5.8%，高見30.15元的月內高位，收市維持4%升幅，一舉升破10天和20天線 。其母公司百威英博早前宣布，斥資3.21億美元全購美國啤酒商Craft Brew Alliance餘下68.8%股權。百威亞太周一早段大致靠穩，突破30元關。上周五有逾220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有21萬元淨流入。

石藥集團周一公布第三季業績，股份早前走勢較大市硬淨，直至上周五遇上獲利盤沽壓，逆市收跌1.4%於20.8元，險守10天線，是當日表現最差藍籌。股份周一早段好淡爭持，於21元下徘徊。上周五有14萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有4萬元淨流出。

人民銀行上周五實施定向降準，釋放長期資金約400億元人民幣。另外，MSCI第三階段A股擴容將於下周二(26日)收市後生效，或對A股走勢帶來影響。滬綜指上周五下跌，失守2,900點關，南方A50上周五微跌至15.16元收市。周一早段好淡爭持。上周五分別有64萬和20萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－