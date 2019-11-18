【午市重點睇】英鎊彈上 離岸人民幣企7.0
2019年11月18日 12:04
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●亞洲市，美匯指數報97.9；圓匯守108.8；歐元兌美元升上1.106；英鎊高見1.2932。港匯最新處7.8299。離岸人民幣(CNH)在7.0水平。金價報1,465美元，布油報63.35美元，紐油報57.8美元。道指期貨升4點。另外，香港下午將公布失業率。
●港股升幅擴大，恒生指數半日升292點或1.11%，報26,618點。https://bit.ly/2CUntwA
-異動股：時代中國升逾7%，擬分拆物管業務。
-民眾金融科技預期半年業績續虧損。
-魚缸通：散戶現金認購阿里巴巴。
●【即市分析】
-中海物業候調整吸納。https://bit.ly/2r1uVDg
-中國移動股價緣何深不見底？https://bit.ly/2Os4u1Q
●A股快報：滬深三大指數半日收升0.4%至0.7%。https://bit.ly/32Wb06b
●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/33X0HzY
●港元拆息︰1個月降至2.68厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0037，較上日上調54點子，結束四連跌。
●人行淨投放1,800億元人民幣，4年來首削逆回購利率。
●花旗：香港第四季GDP料收縮3%，全年負增長1.3%。https://bit.ly/33Z0ufM
●調查：香港中小企營商環境排第二，勞工市場靈活度稱霸。https://bit.ly/353Isci
●傳滙豐取消涉反修例眾籌捐款戶口。
●傳WeWork本周宣布全球裁員至少4,000人。https://bit.ly/2QzdzZn
●傳LINE私有化後合併，孫正義擬打造日版「阿里巴巴」。
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