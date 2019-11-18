耀才：料明年恒指全年波幅22000至30000點
2019年11月18日 12:20
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耀才證券(01428)研究部總監植耀輝稱，本地政經的時間性及延續性成為香港大市去向一大變數，預測2020年恒生指數波幅介乎22,000至30,000點水平。恒生指數年初至今，僅升1.91%，現時估值10.29倍。
他表示，因美國總統特普朗明年大選，即使中、美雙方在知識產權等議題上的底線並不一樣，相信明年中美貿易談判會有間歇性利好消息，貿易戰向好方面發展。另外，現時美國整體經濟數據「差極有個譜」，認為美國大幅減息機會不大，但歐洲及新興市場等環球經濟狀況疲弱，預料明年恒指波動性較今年高。
板塊方面，他較看好5G設備，如中興通訊(00763)，而在5G帶動下，或出現「換機潮」、鏡頭升級，手機設備股因而受惠，推介舜宇光學(02382)。政策風險較低的內地物業管理，以及政策支持內需股，推介中海物業(02669)，及上游乳業股現代牧業(01117)。另外，受累社會衝突事件影響，建議投資者避開本地地產、零售等相關股份，而石油開始呈現供過於求，因此看淡石油股。
中國電商阿里巴巴(09988)落實來港第二上市，被問到會否帶動港股成交。植預測，該公司首日表現升幅不超過10%，預期會有相關衍生工具產品推出市場，將有助大市成交額增加10%。
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