耀才：料明年恒指全年波幅22000至30000點

他表示，因美國總統特普朗明年大選，即使中、美雙方在知識產權等議題上的底線並不一樣，相信明年中美貿易談判會有間歇性利好消息，貿易戰向好方面發展。另外，現時美國整體經濟數據「差極有個譜」，認為美國大幅減息機會不大，但歐洲及新興市場等環球經濟狀況疲弱，預料明年恒指波動性較今年高。

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