【即市分析】中國燃氣業績前可留意部署
2019年11月18日 14:15
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東方產經專欄作者股博士：近期天氣轉冷，北方暖氣開始供應，市場有機會增加關注燃氣股。中國燃氣(00384)股價早前反覆向上，近兩日整固當中，可趁低收集。
從基本面睇，內地長遠推動潔淨能源的大方向不變，而中央自17年起推動「煤改氣」政策，嚴禁燃燒煤炭，改以液化天然氣代替，而「煤改氣」政策刺激市場對天然氣的需求，並長遠推動行業發展。
另外，集團將於11月25日公布中期業績，在現時經濟前景風高浪急下，若然業績意外地優於預期，資金有機會順勢推上。
走勢上，該股股價自9月尾開始近30元水平反覆向上，11月初高見34.95元，近兩日回軟至32.7元水平，短期只要守穩32元關，後市有機會重新發力，可小注跟進，目標價36元，跌穿50日線約31.7元止蝕。
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