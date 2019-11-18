【即市分析】中國燃氣業績前可留意部署

從基本面睇，內地長遠推動潔淨能源的大方向不變，而中央自17年起推動「煤改氣」政策，嚴禁燃燒煤炭，改以液化天然氣代替，而「煤改氣」政策刺激市場對天然氣的需求，並長遠推動行業發展。

另外，集團將於11月25日公布中期業績，在現時經濟前景風高浪急下，若然業績意外地優於預期，資金有機會順勢推上。

走勢上，該股股價自9月尾開始近30元水平反覆向上，11月初高見34.95元，近兩日回軟至32.7元水平，短期只要守穩32元關，後市有機會重新發力，可小注跟進，目標價36元，跌穿50日線約31.7元止蝕。

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