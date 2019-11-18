樓價UPDATES：二手業主紛紛劈價吸客

社會氣氛動盪，二手業主加快出貨，紛紛劈價吸客。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環帝后華庭3座高層H室，實用面積約617方呎，套三房套間隔，望城市景，今年9月開始放盤，業主原開價1,500萬元，經議價後減價170萬元或約11.3%，終以1,330萬元連租約成功沽出，實用呎價約21,556元，屋苑本月累錄兩宗二手成交。

●北角曉峰低層C室，實用面積694方呎，套三房間隔，望樓景，以1,218萬元連租約易手，實用呎價17,550元，今年5月份樓市高位時同類單位曾以1,320萬元沽出，是次成交價較高位回落近8%，單位現時租金30,000元，租金回報近3厘。

●北角維港頌3座低層B室，實用面積1,042方呎，三房戶連工人房間隔，望美海景，獲租客以48,000元租入，實用呎租約46.1元，原業主於2017年4月以2,609.9萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.2厘。

●北角半山賽西湖大廈1座高層C室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人套房間隔，外區租客鍾情屋苑及社區環境，故斥資約2,680萬元購入，實用呎價約24,587元，原業主於1998年6月份以700萬元購入，是次轉手帳面獲利約1,980萬元，物業升值283%。

●鰂魚涌康怡花園11月暫錄得8宗成交，平均實用呎價17,612元，近日D座中層9室，實用面積596方呎，三房間隔，叫價1,180萬元，見近日市況轉差，最終大幅劈價180萬元以1,000萬元將單位易手，實用呎價16,779元，原業主於2016年10月以815萬元買入，持貨剛滿3年，帳面獲利185萬元，單位升值23%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫錄6宗成交，平均實用呎價約14,530元，包括3期吉利徑8號中層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，向西內園景，最初開價780萬元，買賣雙方議價後，業主最終願意降價37萬元，以743萬元易手，實用呎價14,597元，原業主於1996年6月僅以215萬元購入，持貨23年，現沽貨帳面獲利528萬元，期內大幅升值逾2.4倍。

●旺角順興大廈頂層單位，實用面積約312方呎，兩房設計，外望城市樓景，原先叫價499萬元，經議價後減59萬或約12%，最後以440萬元沽出，實用呎價約14,103元，原業主約於2013年11月，以約288萬元購入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利152萬元離場，賺價約53%。

●大角咀港灣豪庭10座高層B室，兩房間隔，實用面積約423方呎，以約17,500元放租約兩個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以16,500元承租，實用呎租約39元，新租客為情侶，睇樓一次即拍板承租，業主於2012年3月以約423萬元購入，現享回報約4.7厘。

●茶果嶺麗港城11月至今暫錄10宗成交，平均實用呎價徘徊於14,800元水平，最新錄6座高層G室，實用面積517方呎，兩房間隔，剛以720萬元易手，實用呎價13,926元，上址原業主於1991年11月以185萬元買入物業，持貨長達28年，現轉手帳面獲利535萬元離場，單位升值逾2.8倍。

●將軍澳南豐廣場5座高層G室，實用面積375方呎，兩房間隔，望內園泳池景，獲租客以15,500元租入，實用呎租約41.3元，業主於2018年8月以675萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.8厘。

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新界區

●青衣居屋青華苑C座高層5室，實用面積401方呎，兩房間隔，享山景，剛於已補價自由市場以512萬元沽出，創同類單位做價新高，實用呎價12,768元，原業主於2016年9月於自由市場以355萬元買入，轉手帳面獲利約157萬元，單位期內升值約44%。

●元朗峻巒1A期10A低層A室，實用面積642方呎，三房間隔，叫價738萬元，新近以730萬元易手，實用呎價11,371元，原業主於2015年12月以627.7萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利約102.3萬元或16%。

●新蒲崗譽．港灣8座中層C室，兩房間隔，實用面積約588方呎，以約23,000元放租3周，議價後減價1,000元，以22,000元租出，實用呎租約37.4元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租，業主於2009年4月以約488.3萬元購入，現享回報約5.4厘。

●沙田第一城11月暫錄約10宗成交，屋苑最新錄23座中層H室，建築面積395平方呎，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以547萬元易手，實用呎價16,728元，原業主則於2013年以330萬元購入，持貨6年沽出帳面獲利217萬元離場，單位升值約65.8%。

●馬鞍山薈晴2座低層A06室，實用面積324方呎，一房間隔，開價約630萬元，議價後以606.5萬元易手，實用呎價18,719元，新買家為用家，原業主於2016年以493萬元購入單位，持貨3年，沽出單位帳面獲利約113.5萬元離場，單位升值約23%。

●粉嶺居屋嘉盛苑A座中低層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，外望享開揚景觀，原先開價480萬元，經議價後減價10萬元或約2%，終以已補價自由市場價470萬元成交，實用呎價約10,730元，原業主在2003年6月以約60萬元買入，當時仍未補地價。

●粉嶺中心11月暫錄約3宗成交，剛錄E座高層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，議價後以500萬元售出，實用呎價13,587元，原業主則於2007年以108萬元購入，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利392萬元，單位升值約3.6倍。

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