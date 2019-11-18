亞航集團創辦人：澳門和深圳也受累香港社會動盪

外國傳媒報道，廉價航空公司亞航集團創辦人Tony Fernandes表示，澳門和深圳感受到香港抗議活動造成的影響，飛往這兩個地方的航班需求都下降。

Fernandes上周五(15日)在吉隆坡附近的亞航總部接受採訪時表示，情況很糟糕，因許多旅客都希望一次行程能訪問這三個地方。

與此同時，隨着幾個月來的抗議活動，致使不少人推遲或取消前往香港的計劃，令香港國際機場的亞洲最繁忙國際空港地位，恐怕至少20年以來，要首次拱手讓人。據香港機場管理局數據，香港國際機場2019年首10個月客運量6,100萬人次，按年減少2.2%。身為亞洲第二繁忙國際空港的南韓仁川機場同期客運量為5,900萬人次，而其月度客運量自8月以來，已連續超過了香港。

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