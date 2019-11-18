大摩：全球經濟料明春回暖 惟美股難再大升
2019年11月18日 15:35
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，由於中美貿易緊張關係逐漸紓緩，加上世界各國實施貨幣寬鬆政策，摩根士丹利估計，全球經濟有望在2020年第一季回暖。
該行指，中美貿易戰不確定性是導致全球經濟下滑的主因之一，而近期以來，中美兩國針對第一階段協商談判，已逐漸有進展，可消除企業的不確定性，預計於2020年第一季，全球經濟有望擺脫連續7個季度以來的下滑，首度出現回升，料全年增長達3.2%，幅度高於2019年估計的3%。
大摩又估計，美國聯儲局於2020年會維持利率不變，到了2021年下半年，若通脹達到2.5%，才有可能加息。
不過，該行預期，明年美國股市和企業債都表現落後，美元也料轉弱，主因是新興市場將成為經濟增長主力，估計標指明年底僅處於3,000點左右，即較上周五(15日)收市有下跌空間。
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