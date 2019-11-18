【市後重點睇】美匯企97.9 道期靠穩
2019年11月18日 16:13
東網電視更多新聞短片
●美匯指數徘徊於97.9；圓匯企108.8水平；歐元兌美元升至1.106；英鎊見1.296。港匯處7.8286。離岸人民幣(CNH)報7.013。金價報1,462美元，布油報63.39美元，紐油受制58美元。道指期貨升69點。
●恒生指數全日升354點或1.35%，報26,681點。https://bit.ly/35b2gKL
-石藥集團9個月純利按年增長近24%。https://bit.ly/2XqeQ65
●A股快報：滬綜指升0.6%，重上2,900點關。https://bit.ly/32Wb06b
●亞洲股市：日股收升113點，LINE漲2%。https://bit.ly/33X0HzY
●【大行報告】
-大摩：恒指明年底目標27500點，最熊19,300點。https://bit.ly/33ZlgvM
-花旗：香港第四季GDP料收縮3%，全年負增長1.3%。https://bit.ly/33Z0ufM
-大和調升友邦目標價。https://bit.ly/2qXheoV
●【大師睇市】
-恒指屬技術性反彈。https://bit.ly/32R1EbG
●【專家點評】
-中國財險可博反彈。https://bit.ly/35as2Pb
●【即市分析】
-看好港交所可以咁部署。https://bit.ly/2qlTLh6
-中國燃氣業績前可留意部署。https://bit.ly/2Xo8W5t
●【股匯攻略】英鎊大選前反覆靠穩。https://bit.ly/2CRfYX1
●調查：香港中小企營商環境排第二，勞工市場靈活度稱霸。
●【外媒解構】香港零售飲食等失業率恐達10%。
●傳滙豐取消涉反修例眾籌捐款戶口。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【專訪】恒指成分股玩法或變 投資者宜洞悉先機
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。