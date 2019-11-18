【市後重點睇】美匯企97.9　道期靠穩

2019年11月18日 16:13
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    ●美匯指數徘徊於97.9；圓匯企108.8水平；歐元兌美元升至1.106；英鎊見1.296。港匯處7.8286。離岸人民幣(CNH)報7.013。金價報1,462美元，布油報63.39美元，紐油受制58美元。道指期貨升69點。
    ●恒生指數全日升354點或1.35%，報26,681點。https://bit.ly/35b2gKL
    -石藥集團9個月純利按年增長近24%。https://bit.ly/2XqeQ65
    ●A股快報：滬綜指升0.6%，重上2,900點關。https://bit.ly/32Wb06b
    ●亞洲股市：日股收升113點，LINE漲2%。https://bit.ly/33X0HzY
    ●【大行報告】
    -大摩：恒指明年底目標27500點，最熊19,300點。https://bit.ly/33ZlgvM
    -花旗：香港第四季GDP料收縮3%，全年負增長1.3%。https://bit.ly/33Z0ufM
    -大和調升友邦目標價。https://bit.ly/2qXheoV
    ●【大師睇市】
    -恒指屬技術性反彈。https://bit.ly/32R1EbG
    ●【專家點評】
    -中國財險可博反彈。https://bit.ly/35as2Pb
    ●【即市分析】
    -看好港交所可以咁部署。https://bit.ly/2qlTLh6
    -中國燃氣業績前可留意部署。https://bit.ly/2Xo8W5t
    ●【股匯攻略】英鎊大選前反覆靠穩。https://bit.ly/2CRfYX1
    ●調查：香港中小企營商環境排第二，勞工市場靈活度稱霸。
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    ●【外媒解構】香港零售飲食等失業率恐達10%。
    https://bit.ly/32XCBDZ
    ●傳滙豐取消涉反修例眾籌捐款戶口。
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