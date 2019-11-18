【fb直播】港股雖反彈　勿掉以輕心？

2019年11月18日 16:37
  • 東網電視
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    中美雙方均表示達成貿易協議已進入最後階段，隔晚美股三大指數同創新高，港股周一(18日)高開115點後，曾飆升近400點，重返50天線水平。惟社會動盪持續，局勢未穩定前仍會限制大市升勢？
    本地地產股及收租股見反彈，其中新地(00016)曾重上110元以上，領展(00823)亦收復80元關口，呢個版塊仲有冇水位可以博？
    多隻物管股又創新高，物管股龍頭之一中海物業(02669)，更突破5元大關。強勢物管股日日輪流破頂，有冇邊隻最抵買？值搏率最高？
    石藥(01093)中午公布業績，首9個月盈利升24%，但股價要跌，呢份業績應該點睇？
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