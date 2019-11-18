市場太樂觀！期權預示：美股兩個月內必大冧

外國傳媒報道，目前美股出現了一個典型的冧市前徵兆，就是「太自滿」了！歷史證明往往是撞板收場。

對沖基金Parplus Partners行政總裁Jim Carney表示，目前情況極之不尋常，就是沒有壓力。他說：「我整個職業生涯當中，經常面對某程度壓力，但目前市場竟然是沒有壓力，只有少許不安。」

他直言，在看升期權當中見到「泡沫」，情況與2018年2月大冧市前差不多。雖然不肯定目前的升浪何時轉向，但可以肯定的是必然出現。

Sundial Capital Research主席Jason Goepfert則指，若以史為鑑，股市大波動將在未來兩個月之內出現。他警告，目前美股的期權市場「自滿程度」(即大幅賭單邊市而欠缺對沖)是2007年以來首見，相信下月或數月內必然看到俗稱「恐慌指數」的VIX指數大波動，冧市也會隨之出現！

他上述提到的期權市場信號，包括：美股10日認沽/認購期權比例相當低，反映市場極度看好短期市況；標指認沽/認購期權的溢價低於平均值，亦為2019年以來最低，反映市場不太願意為跌市「買保險」；截至11月5日，VIX指數淨沽空倉位超過20萬張，創下紀錄，由於VIX指數是反映恐慌，市場賭跌即意味着他們估計市場不會恐慌；VIX指數的4個月期合約價相對2個月期創下2018年1月以來最高，反映市場估計市場樂觀多兩個月左右。

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