【深度解構】失業潮湧至！明年1月係關鍵時刻？

香港政府統計處周一(18日)公布最新失業率，經季節性調整後，失業率由7月至9月的2.9%，升至8月至10月的3.1%，高於預期的3%。就業不足率亦由7月至9月的1%，升至8月至10月的1.2%。不過，分析認為現在只是漫長痛苦的開端，2020年初將逐步「見真章」！

【餐飲業最大鑊】

值得留意的是，大部分行業的失業率有所上升。與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業合計)的失業率進一步上升至5%，為2017年初以來最高。其中，餐飲業失業率升至6.1%，為超過6年高位。建造業失業率亦顯著惡化。

事實上，美國財經媒體彭博社亦報道，在抗議活動持續了數月、經濟開始步入衰退之後，香港富有韌力的就業市場也開始顯現裂痕。到了2020年中，零售、住宿及膳食服務行業的失業率將達到10%。換言之，將較目前的劣勢「倍增」，明年1月恐是「引爆點」！

【後生仔被迫一再搵工】

報道指出，零售商、餐廳和酒店正在削減薪金和工時，或者干脆解僱員工，以求生存。報道採訪了21歲的Nestor Manuel，他也在受影響之列，這幾個月換了好幾份工作，最近剛剛在Mint Supper Club找到了樓層主管的新工作。

他說：「由於抗議活動影響，過去6個月不得不換了兩次工作，因為公司再也負擔不起僱傭我的成本。看着我喜歡的行業就此衰落，讓人難過。」

Manuel的前僱主一開始只是減薪，希望留住員工，但不久後就不得不採取更激烈的手段。

在潮店聚集的旺角蘇豪區(SoHo)，服裝店Excuse My French的銷售助理Ginevra Tonelli表示，他們一直在觀察街上的其他商店是否關門，來決定自己是否也要這樣做。

她說：「有時候，我們也會等到最後一刻，看其他店有沒有關門，為了保險起見，我們一直在電腦上查看抗議者在哪裏，以及他們朝甚麼方向移動。」

【消費和旅遊相關行業失業率料達10%】

中信里昂證券的經濟學家Ines Lam稱，抗議活動沒有平息迹象，購物中心、餐廳和地鐵系統仍可能提早結束服務。她說：「讓員工放無薪假，以及減少工作時間，是僱主應對收入減少的第一反應，我預計抗議活動將持續更長時間，香港的旅遊、零售和餐飲業還將進一步下滑。」

Lam預計，到2020年中，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業合計)的失業率將達到10%，推動香港整體失業率升至4%，創出2010年11月以來最高。

更甚的是，經濟衰退意味着人們可能無法像以前那樣容易找到新工作，因為行業內可替代性就業的選擇正減少。香港政府統計處的數據顯示，自2011年以來，香港的勞動力參與率一直保持在60%以上。

Oxford Economics高級經濟學家Tommy Wu表示，部分人可能會在被解僱後，選擇不加入勞動力大軍，因為其中有一些最起初可能是因近幾年工資相對較高，才被吸引「出山」工作的。

【明年1月恐是「引爆點」】

然而，真正的痛苦預計將在新一年才浮面，屆時持續了多月的抗議活動，將開始更深刻地影響人們的消費方式及支出預算。

Daiwa Capital Markets亞洲(不包括日本)首席經濟學家Kevin Lai稱，小企業可堅持3到6個月。他預計，明年1月失業率將攀升，可能在短期內達到3.5%。

【業界到了「存亡關鍵」】

對於商戶來說，即將到來的假日季節對許多餐廳和零售商將是決定成敗存亡的關鍵。

時尚精品店Ohemia老闆Christina Wan最近在一個聖誕交易會上投資了一個展位，但結果令人失望。她說：「人數只有往常的1/5左右，到了下午5時，人們已開始收檔了，那時距離展會結束還有3個小時。因此，它當然影響了我們很多人。大家都不開心，但又沒有甚麼辦法。」

【港航空樞紐恐拱手相讓】

另外，隨着幾個月來的抗議活動，致使不少人推遲或取消前往香港的計劃，令香港國際機場的亞洲最繁忙國際空港地位，恐怕至少20年以來，要首次拱手讓人。

據香港機場管理局數據，香港國際機場2019年首10個月客運量6,100萬人次，按年減少2.2%。身為亞洲第二繁忙國際空港的南韓仁川機場同期客運量為5,900萬人次，而其月度客運量自8月以來，已連續超過了香港。

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