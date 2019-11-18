新股專輯：捷隆控股周二起招股 每手2525元

該公司是次發行3.125億元，其中10%公開發售，集資最多1.56億元。集資所得約74.2%用於河南廠房建造一座棉紡廠；約22.7%用於在越南設立一座新製衣廠；約3.1%用於營運資金及一般企業用途。

另外，公司引入5名基礎投資者，合共認購5,000萬元等值股份，包括吳江紡織董事史建榮認購300萬元；布料供應商控股股東周福土認購800萬元；杭州蕭山董事蘆國慶認購410萬元；布料供應商主席謝伯清及總經理謝斌分別認購2,490萬元及1,000萬元，設6個月禁售期。

該公司截至2019年5月底止5個月，溢利1,040萬元，按年倒退20.48%；收入按年升15.87%至2.14億元，睡衣產品收入佔比達66.2%，毛利率27.3%，按年持平。

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