新股專輯：捷隆控股周二起招股 每手2525元
2019年11月18日 17:09
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左起：副總經理兼首席財務官傅天忠；主席兼行政總裁談國培；總經理楊淑歡；執行董事蘇禮木
睡衣及家居便服代工生產商(OEM)捷隆控股(01425)周二起至周五(19日至22日)招股，每股招股價介乎0.4至0.5港元，一手5,000股，入場費2,525.2元，預期本月28日首掛。國泰君安為獨家保薦人。
該公司是次發行3.125億元，其中10%公開發售，集資最多1.56億元。集資所得約74.2%用於河南廠房建造一座棉紡廠；約22.7%用於在越南設立一座新製衣廠；約3.1%用於營運資金及一般企業用途。
另外，公司引入5名基礎投資者，合共認購5,000萬元等值股份，包括吳江紡織董事史建榮認購300萬元；布料供應商控股股東周福土認購800萬元；杭州蕭山董事蘆國慶認購410萬元；布料供應商主席謝伯清及總經理謝斌分別認購2,490萬元及1,000萬元，設6個月禁售期。
該公司截至2019年5月底止5個月，溢利1,040萬元，按年倒退20.48%；收入按年升15.87%至2.14億元，睡衣產品收入佔比達66.2%，毛利率27.3%，按年持平。
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