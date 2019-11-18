科企攻防戰！HP或反過來併購Xerox

外媒報道，美國辦公室文件方案巨頭施樂(Xerox)近期提出「蛇吞象」收購電腦大廠惠普(HP)，但後者周一(18日)已發聲明，拒絕Xerox的收購建議，並指收購價嚴重低估惠普的市值，不符合股東利益，而且全Xerox去年以來營收持續下滑，令惠普對未來營運有嚴重質疑。

不過，惠普表示對兩家合併仍採取開放態度，而惠普與Xerox過去幾年來都有討論兩家合併的可能性，外媒消息指，專普或最後會主動出擊，反過來收購Xerox。

Xerox早前開價，擬以每股22美元收購惠普HP，其中，77%以現金支付，23%透過發行股票支付，即現金每股17美元，加上每股HP可獲0.137股Xerox。如果這項交易被接受，預計將產生約20億美元的成本協同效應，並導致HP持股人擁有Xerox約48%股權。由於Xerox市值僅80億美元左右，而HP則達290億美元，故被市場視為「蛇吞象」收購。

－－－－－－