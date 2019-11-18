【旅業蕭條】數家亞洲航空公司狂削來港航班

外國傳媒報道，由於香港社會動盪沒有好轉迹象，且暴力升溫，已有數家亞洲航空公司計劃在未來幾周，將減少飛往香港的航班。

報導指出，印尼鷹航(PT Garuda Indonesia)已將每周飛往香港的航班，由21班狂削至4班；印度的香料航空(SpiceJet)暫停由孟買來往香港的航線，直到明年1月15日；亞洲航空則將在12月和明年1月，減少吉隆坡和沙巴飛往香港的航班。

此外，菲律賓航空(Philippine Airlines)發言人表示，乘客基於安全考慮，將延後香港行程，故航空公司會使用載客量較少的飛機前往香港，並將馬尼拉飛往香港的航班，由每日5班減至4班。

另一家菲律賓航空公司宿霧太平洋航空(Cebu Pacific)發言人稱，受需求疲弱影響，將減少12月和明年1月從宿霧和克拉克往香港航班。

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