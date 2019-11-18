華為摺屏手機Mate X　內地狂炒至6萬元人仔

內地媒體報道，在海外市場正受重擊的中國手機生產商華為，其首款摺叠式屏幕手機Mate X因供應量不足，在內地二手交易平台被炒到4萬至6萬元(人民幣，下同)，較原價1.69萬元高出2.5倍。

事實上，摺叠式屏幕手機逐漸成兵家必爭之地，甚至有傳聞蘋果公司(Apple Inc.)亦正在研究加入戰團；而華為更在研究新的摺叠式屏幕方案。世界知識產權組織(WIPO)近日曝光了該公司申請的全新可摺叠式手機的設計專利，該專利為另一種上下摺叠式設計，手機中間部位有鉸鏈，與摩托羅拉(Motorola)新發表的Razr摺屏手機有相似之處。

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