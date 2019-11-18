無懼動亂升級！港股周一「離奇」升市　專家怎解讀？

美國財經媒體彭博社報道，面對香港社會動盪升級，市場原本估計，市值高達5.1萬億美元的香港股市周一(18日)將再次下跌。不過，即使示威者與警方持續對峙，港股仍然有得升，收復了上周大跌5.6%的部分失地。

面對股市「離奇」上揚，市場人士給出了如下解釋：一些人猜測，隨着警方加大逮捕力度，動盪局勢最嚴重的時期可能已結束；另有分析指，傳聞中國內地資金可能支持市場，以維持穩定。事實上，周一通過互聯互通機制淨流入香港的內地資金達到23億港元，過去4個交易日，總計達約100億港元。

不過，分析人士同時警告，11月24日香港舉行的區議會選舉，可能會成為另一個股市「引爆點」。

交銀國際研究部負責人洪灝表示，周一升市可能是淡友補倉所致，由於香港情況不穩定，目前尚無明確的解決方案，經濟數據也在惡化，後市依然堪憂。

東驥基金管理的董事總經理龐寶林稱，內地資金在買入，因有許多優質的派息股。他認為，隨着中美貿易談判進展良好，如果香港局勢確實穩定下來，恒指可能會觸及27,000點。他個人認為香港局勢略有好轉。

第一上海證券首席策略師葉尚志指出，港股經過上周的重大調整後，周一出現技術反彈。有貿易談判進展順利帶來的樂觀情緒，美國市場的良好表現也有幫助。

京華山一國際研究主管彭偉新稱，港股周一表現優於地區股市，是因上周港股跌幅超過其他股市。他指出，不知道最壞的情況是否已過去，現時最大的風險是周日(24日)的選舉，而且非常不確定抗議人士在選舉期間和之後會採取甚麼行動。

申萬宏源駐上海國際業務部主管Gerry Alfonso表示，香港市場的估值看起來很有吸引力，而持續的狀況是眾所周知的因素。不過，他認為，大多數買入股票的本質是投機，故後市不可能持續反彈。

－－－－－－