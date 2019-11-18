新盤UPDATES：馬鞍山洋房賣5780萬　柏蔚山四房呎價4.2萬

近日新盤交投略見減慢，但各區豪宅分層戶以至洋房，承接力仍然不俗，個別項目更屢錄破頂高價成交。

●雲海別墅連沽2伙 最貴5780萬再破頂

●柏蔚山四房戶6273萬沽 呎價逾4.2萬

項目至今累售585伙，佔可售單位逾95%，套現逾143億元。

●多個新盤售樓處暫停營業

●My Central樓價近二千萬元低層單位交易告吹

●映日灣交易告吹單位加價最多7%

據一手銷售資訊網資料，億京發展旗下荃灣映日灣，連錄兩伙交易告吹個案。其中第2座10樓J室，實用面積284方呎，原本於11月9日以561.5萬元售出，而第2座16樓G室，面積443方呎，原於同日以835萬元獲承接，但上述兩伙已列明為交易再未有進展。

同時，發展商亦隨即調升售價，加幅約2.5至7%不等。該盤剛更新銷售安排，推出27個單位於本周五(11月22日)起發售。

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