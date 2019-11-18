新盤UPDATES：馬鞍山洋房賣5780萬 柏蔚山四房呎價4.2萬
2019年11月18日 19:52
東網電視更多新聞短片
近日新盤交投略見減慢，但各區豪宅分層戶以至洋房，承接力仍然不俗，個別項目更屢錄破頂高價成交。
●雲海別墅連沽2伙 最貴5780萬再破頂
豪宅新盤屢錄高價交投。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)的馬鞍山雲海別墅連沽2伙，其中Jasmine Avenue12號別墅，實用面積2,176方呎，成交價5,780萬元，再創項目新高，呎價26,563元。而Jasmine Avenue11號別墅，實用面積2,151方呎，售價5,205.2萬元，呎價24,199元。
●柏蔚山四房戶6273萬沽 呎價逾4.2萬
大額豪宅單位仍錄不俗承接。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山剛沽出1座31樓A室，實用面積1,487方呎，成交價6,273萬港元，呎價42,186元。據悉，買家受長達4年成交期付款計劃吸引入市。
項目至今累售585伙，佔可售單位逾95%，套現逾143億元。
●多個新盤售樓處暫停營業
●My Central樓價近二千萬元低層單位交易告吹
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下上環My Central，剛錄得交易告吹個案。單位為12樓F室，實用面積679方呎，原本於2017年10月以1,964.5萬元售出，呎價28,932元，惟已列明為終止買賣合約。
●映日灣交易告吹單位加價最多7%
據一手銷售資訊網資料，億京發展旗下荃灣映日灣，連錄兩伙交易告吹個案。其中第2座10樓J室，實用面積284方呎，原本於11月9日以561.5萬元售出，而第2座16樓G室，面積443方呎，原於同日以835萬元獲承接，但上述兩伙已列明為交易再未有進展。
同時，發展商亦隨即調升售價，加幅約2.5至7%不等。該盤剛更新銷售安排，推出27個單位於本周五(11月22日)起發售。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。