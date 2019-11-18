【理財Campus】高追美股　七式最啱用

美股長升長有，近日再創新高，尚未涉足美股的投資者除了嘆息外，也應急起直追，學習一招半式，待美股回調，便可伺機入市撈桶金。是次找來美股專業投資者分享港股及美股的投資特性，到底哪些港股炒藝適用於美股？哪些技巧又不一樣呢？

1.好嘢一定貴 勿害怕PE高

有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟指，多國央行放水，亦預計美股會繼續以慢牛式上漲。惟香港人受社會亂局影響投資意欲，對港股不敢抱希望。

他強調，買美股要留意一點，就是「貴嘢未必好，但好嘢一定係貴。」他最初買美股時，只會選市盈率(PE)35倍或以下的美股，但回報未如理想。其後發現，好股估值高處未算高。

例如Facebook(美股：FB)上市首數年市盈率甚高，但是有強勁的盈利增長支撐，由一二年每股攤薄盈利為1美仙，飆升至一八年7.57美元，令股價持續向上。

至於Netflix(美股：NFLX)亦然，因其平均每股盈利按年錄得高增長，能支持近百倍的市盈率。

2.股息稅30% 損投資回報

他續指出，由於美股會收取30%股息稅，這都會影響投資者最終「落袋」的回報，因此，大部分股份都不是股息作賣點，這與港股投資者追捧低估值及可觀利息的選股策略形成強烈的對比。

3.四大行業領漲 時刻留意

此外，吳瑞麟看好美國的零售消費、科技、藥品及生物科技，以及消閒娛樂板塊，指據1997年美國投資大賽冠軍米奈爾維尼按美股多年來的歷史分析，發現這四個行業表現一直領先，故建議投資者在此四個行業尋寶。

他建議，投資者開初宜篩選過去半年股價升超過一倍的股份，然後一路追蹤他們的表現，並留意汰弱留強之勢，這或許會選中潛力股王。

4.市況向好 宜止蝕不止賺

正如投資港股一樣，投資者仍要留意熱炒板塊。

散戶吳俊威解釋，若防守股，例如美國食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)(美股：KHC)股價大升，代表投資者轉向保守，要當心股市有下跌危機。相反，科技股大升的時候，代表投資者風險胃納大，預計股市升勢未止。

他又認為，若美股市況向好，則宜止蝕不止賺，因美股市場以機構性投資者佔多，他們選股更審慎，普遍坐貨更久，股價更有望穩步增長。

5.業績公布前利用期權對沖

吳俊威指，美股績後股價波幅往往較港股大，隨時大升大跌。所以，若他有持股，會在績前做好準備，例如買入認沽期權，以對沖正股下跌風險；又或沽出正股，再買入認購期權，那麼績後股價炒上便可獲利，反之績後股價一旦下挫，蝕幅亦有限。

吳瑞麟解釋，美股績後多出現裂口上升或下跌，或與美國機構投資者在業績前不可私下約見上市公司管理層，向市場先行放風有關。

美國的上市公司一年四季都會公布業績，絕大部分公司會在季結(三、六、九及十二月)後的一、兩個月內，公布當季、半年或全年業績。

至於企業業績公布高峰期，是每年的一、四、七及十月份，即傳統所謂「業績期」。

6.買ETF試水溫 分散風險

美股五花八門，業務多樣且創新，新手難免感迷茫，所以吳俊威建議大家買美股ETF(交易所買賣基金)試水溫，既能追蹤股市升勢，又可分散風險。

他亦看好iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF(美股：MTUM)，其持股包括軟件及多元化金融服務等。而管理此ETF的基金經理每半年就會重新調配股份，捕捉後市動力。另外，他對遊戲股情有獨鍾，指其股價受貿戰影響微，建議買入ETFMG Video Game Tech ETF(美股：GAMR)。

7.善用強弱指標 增添勝算

香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民提到，炒美股宜選用相對強弱指標(RSI)日線圖。

在標普500指數14天RSI升穿30時買入，在其跌穿70時沽出。綜觀過去一年共五次交易，三次看好，兩次看淡，贏面達80%，而且回報可觀，年回報33%，平均持倉45天。

由於美股市場成熟、成交額大、市場深度足，投資者宜善用技術指標，以增加勝算。

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