【唔止經濟災難】金融界父母棄傳統名校　轉仔女讀私校

美國財經媒體彭博社報道，隨着香港抗議活動愈演愈烈，一些曾希望子女能考入傳統名校的金融專業人士，已開始改變想法，不管是香港本地或內地家長，都擔心由香港資助學校過於政治化。

報道訪問了今年34歲、從事保險行業的Janey Cheng表示，希望孩子能專注於學業，而不是搞政治。她最近取消了把兒子送到競爭激烈的傳統本地名校計劃，轉而去了一家國際私立學校。

Cheng並不孤單，當中有很多「同道中人」。幫助家庭申請學校的機構ITS Educational Services發現，過去一年，對香港國際學校和海外寄宿學校的查詢和申請大增30%。ITS的一位主管Anne Murphy表示，至少十幾個中國內地家庭，原本打算讓孩子在香港接受教育，現正研究泰國和新加坡的寄宿學校。

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