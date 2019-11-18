社會衝突沒完沒了　馬鞍山業主勁劈300萬沽貨

儘管十月施政報告後二手樓市乍旺，但近期社會衝突再度升級，令不少業主都心灰趕沽貨。其中，逾千萬元中價單位，更由於未能受惠新按保措施，屢屢出現大手劈價個案。馬鞍山嵐岸1座中層相連戶，屬四房間隔，累減300萬元或約11%後，終以2,350萬元沽出。

世紀21奇豐林成豐表示，該單位實用面積共1,785方呎，成交實用呎價13,165元。而原業主於一三年二月購入上址，當時做價共1,700萬元，持貨六年多帳面賺650萬元，升幅38%。

至於元朗GRAND YOHO亦有辣招鬆綁業主不惜減價套現，利嘉閣梁偉傑指出，剛售出的9座中層A室，八月開始叫價1,290萬元放售，經議價後減71.2萬元，獲買家以1,218.8萬元承接。上址實用面積774方呎，以套三房連工人房設計，呎價15,747元。原業主持貨三年即沽，單位期內升值約9%。

而個別單位更要減至可承做九成樓按水平才售出。美聯熊建明稱，馬灣珀麗灣15座高層D室，實用面積785方呎，以1,100萬元放盤數個月，一直無人問津，降價至938萬元獲外區人士購入，減幅約15%，呎價11,949元。

中原楊文傑則表示，鰂魚涌康怡花園本月暫錄得8宗成交，包括一個D座中層三房戶，原叫價1,180萬元，業主見近日市況轉差，減價180萬元後，終以1,000萬元易手，呎價16,779元。

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