中國未見影！全球首15家半導體企業　美歐日韓台瓜分

外國傳媒報道，市場研調機構IC Insights發表最新「2019年半導體公司營業額及增長率預測」報告顯示，英特爾(Intel)今年將取代三星，重回世界第一寶座，而台積電則取代南韓SK海力士成為「三哥」。

報告指出，全球營業額前15位的半導體公司中，排名依次為英特爾、三星、台積電、SK海力士、美光科技(Micron)、博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)、德州儀器、東芝Kioxia、英偉達(Nvidia)、Sony、意法半導體(ST)、英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)，以及聯發科技。

這15家公司中，美國佔6家、歐洲3家，而台灣、日本及南韓各有2家；中國則沒有。

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