中美貿易前景存隱憂　道指早段35點

美股道指上周五(15日)首度突破28,000點關之後，有消息指中國對達成貿易協議前景悲觀，拖累大市周一(18日)早段回吐。道指低開35點至27,969點；納指亦跌17點，報8,523點。

惠普公司(HP)董事局周日(17日)拒絕施樂(Xerox)總值330億美元的收購建議，主要認為每股22美元出價過低，並憂慮施樂收入自2016年中以來下跌，惟同時稱對合併持開放態度，希望索取對方的帳目作評估。HP股價周一早段報19.98美元，挫0.99%。

福特汽車發布新電動車Mustang Mach-E，股價早段報9.04美元，升1.01%。

《巴隆氏》引述專家分析，看好一些被低估的收息股，即股息率高過30年期美債約2.3厘的孳息率，如思科系統、Prudential Financial、美國電話電報(AT&T)、生化公司安進(Amgen)，以及郵輪公司Royal Carribean Cruises等，並認為定期增加派息的股份，在市場下滑期間更具抗跌力。

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