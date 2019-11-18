十大上市韓企第三季盈利急挫75%
2019年11月18日 22:39
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LG集團第三季度利潤急降99%。(Getty Images圖片)
受到中美貿易戰及日韓兩國交惡拖累，不少南韓企業都陷入泥沼。南韓媒體引述分析機構Infobigs的數據指，當地十大上市企業在今年7至9月的盈利滑坡式急降，僅及去年同期的四分之一。
數據顯示，期內南韓國內10大上市集團公司及旗下子公司的營業利潤合共6.1623萬億韓圜，比2018年第三季度的25.2862萬億韓圜銳減75.63%。
十大上市韓企中，LG集團表現最令人憂慮，期內僅錄得133億韓圜利潤，按年急降99%，為十大企業中敬陪末席。至於現代汽車，則是十大上市韓企中唯一在期內錄得利潤增長，今年第三季度營業利潤，由2018年同期的1,739億韓圜增長至1.23萬億韓圜。
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