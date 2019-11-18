央行難題！為何失業率低谷不起薪金？答案可能係...

外國傳媒報道，由英國倫敦、美國華盛頓，到澳洲悉尼，令各國央行感到疑惑的是，為何失業率已跌到數十年低位，但打工仔薪金一直沒有大升？根據最新研究指出，原因可能是打工仔不太願意轉工！

報道指，雖然自2008年金融海嘯後，失業率逐步下降，但轉工頻率亦較慢，低於幾十年前。有經濟學家認為，薪金上漲的關鍵在於打工仔跳槽速度，所謂「魚唔過塘唔肥」，通常換工作才能讓薪金快速增加。

耶魯大學研究顯示，美國打工仔如果轉工，平均薪金較留任者高4%，與失業率相比，就業市場的跳槽數字，可能較失業更能預測薪金、通脹，以及生產力。

諾貝爾經濟學獎得主、勞工經濟學家皮薩里德斯表示，薪金上漲的最大原因是競爭，不管是實際轉職或是威脅要轉職。一旦觀察到勞工流動率下降，應會影響生產力和薪金增長。

一般來說，美國打工仔的職場生涯中，薪金增長有四成來自轉工，而非經驗或技能。事實上，美國失業率在2009年10月曾達10%高峰，但今年9月失業率降至50年以來最低的3.5%，10月為3.6%，但打工仔換工作的速度，最近才接近2008年金融危機前約5.8%水平。

澳洲財政部研究人員也發現，打工仔轉工比率每增加1個百分點，平均薪金增長率就會增加0.5個百分點。不過，研究人員指，在一年內轉工的澳洲勞工所佔比例，已從2000年代初的11%降至8%左右。

英國央行數據也顯示，英國打工仔轉工比率直到最近才恢復到危機前的水平，但仍較1970年代和1980年代巔峰時期低約25至30%。雖然失業率是半個世紀以來最低，但經過通脹調整後，英國的薪金仍低於十年前水平。

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