【名家筆陣】梁彥穎：動盪市下的投資策略

現在市面動盪，市場充斥着不明朗因素，因而出現以下的一些看法，可供讀者參考：

「因美元及澳元均不斷減息並已經達到非常低息狀態，相信澳元未來升跌將掌握在美國及澳洲的經濟數據差距。現階段十二月中前澳元兌美元將在高位0.6975及低位0.6725徘徊。惟經濟未明朗因素太多，投資者需耐心等待澳元到達上述高低位才出手。揸沽當中，等待澳元跌至低位0.6725揸貨買入澳元的值博率相當不錯。」

「市場對中美貿易戰可能緩解再添樂觀情緒，再加上健保股大幅上漲，結果上周五標普500指數連續第六周上漲。惟若中美貿易協議出現問題，或市場又詮釋大市已反映協議順利，再加上美股短期已出現超買現象，標普500有機會從高處調整一下。因此，可在12月20日前，待標普500期貨指數上升至3,125點後沽出第一注，待3,150點沽第二注，止蝕位則可定在3,175點，標普500有望回調至3,000點。」

「香港社會動盪，恒生指數期貨很難不下試25,900點，若收市在25,900點之下，則大市極有機會再尋底一試25,400點或甚至更低位。若25,900點能頂住跌勢，整固後12月或許可重拾升軌，再上試28,000點。以小博大的投資者，可趁大市下調期間，找機會平價買入12月行使價28,000的認購期權或有關牛跨。」

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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